Картина Бэнкси самоуничтожилась после продажи на аукционе в Лондоне

Одна из самых известных картин британского уличного художника Бэнкси «Девочка с шаром» самоуничтожилась после продажи на аукционе Sotheby's в Лондоне.

Как сообщается на сайте аукционного дома, после последнего удара молотка работа, проданная за £1,042 млн ($1,4 млн), начала уничтожаться спрятанным в раму устройством для измельчения бумаги.

Подтверждение появилось также в Instagram художника.

Комментируя инцидент, глава департамента современного искусства Sotheby's Алекс Бранчик отметил, что уничтожение картины в момент её продажи является своего рода очередным шедевром Бэнкси.