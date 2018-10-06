Картина Бэнкси самоуничтожилась после продажи на аукционе в Лондоне
- © Reuters
Как сообщается на сайте аукционного дома, после последнего удара молотка работа, проданная за £1,042 млн ($1,4 млн), начала уничтожаться спрятанным в раму устройством для измельчения бумаги.
Подтверждение появилось также в Instagram художника.
Комментируя инцидент, глава департамента современного искусства Sotheby's Алекс Бранчик отметил, что уничтожение картины в момент её продажи является своего рода очередным шедевром Бэнкси.