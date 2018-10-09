Google представила новые гаджеты

Американская корпорация Google представила новейшие смартфоны Pixel 3, Pixel 3XL и планшет Pixel Slate в Нью-Йорке.

Об этом сообщается в Twitter компании.

The new Pixel 3, Pixel Slate and Google Home Hub. All the big #madebygoogle news, right here for you. pic.twitter.com/CNUHIyRhtM — Google (@Google) 9 октября 2018 г.

Отмечается, что смартфоны разработаны в двух версиях: Pixel 3 — 5,5 дюйма, Pixel 3 XL — 6,3 дюйма.

Также в ходе презентации был представлен планшет Pixel Slate, который имеет экран диагональю 12,3 дюйма.

Вице-президент компании Рик Остерлох назвал Pixel 3 «лучшим смартфоном в мире».