Google представила новые гаджеты

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Американская корпорация Google представила новейшие смартфоны Pixel 3, Pixel 3XL и планшет Pixel Slate в Нью-Йорке.

Об этом сообщается в Twitter компании.

Отмечается, что смартфоны разработаны в двух версиях: Pixel 3 — 5,5 дюйма, Pixel 3 XL — 6,3 дюйма.

Также в ходе презентации был представлен планшет Pixel Slate, который имеет экран диагональю 12,3 дюйма.

Вице-президент компании Рик Остерлох назвал Pixel 3 «лучшим смартфоном в мире».

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