Первый покупатель нового iPhone на Тверской простоял в очереди 2,5 часа

Первый покупатель новой модели смартфона iPhone на улице Тверская в Москве простоял в очереди всего 2,5 часа, сообщает РИА Новости.

Как отмечает агентство, очереди за смартфоном начали выстраиваться до старта продаж на улице Тверская, где располагается re:Store. Представитель магазина Людмила Семушина рассказала, что в день старта продаж, 28 сентября, людям раздали 250 талонов, по которым посетителей пускали в помещение.

Так, покупатель Анатолий приобрел iPhone ХS Max 512 Гб, однако ему не пришлось стоять в очереди пять дней.

«Пришёл в 06:30, получил талон. И место в очереди себе не покупал. Очень рад покупке», — сказал он.

При этом человек, который первым купил место в очереди и первым вошёл в магазин, не купил смартфон, потому что потерял деньги.

«Купил место в очереди за 50 тыс. рублей за пять часов до открытия. Пока стоял здесь, потерял 170 тыс. рублей — они были в кармане», — рассказал он.

Ранее Федерация бокса России подарила боксёрские перчатки первым двум людям, которые стояли в очереди за новым iPhone.