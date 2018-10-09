Ночь на 9 октября стала самой холодной в Московском регионе с начала месяца

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Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова заявила, что ночь с 8 на 9 октября стала самой холодной в Московском регионе с начала месяца.
Ночь на 9 октября стала самой холодной в Московском регионе с начала месяца
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Об этом сообщает ТАСС.

«На 06:00 температура -3,6 °С была в Черустях, это на востоке Московской области, на ВДНХ было -0,2 °С», — сказала она. 

По её словам, в октябре такая минусовая температура фиксируется впервые.

Макарова добавила, что похолодание связано с циклоном, который прошёл через Московский регион.

8 октября «Российская газета» сообщала, что Гидрометцентр прогнозирует первые сугробы в России на этой неделе.

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