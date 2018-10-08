Гидрометцентр прогнозирует первые сугробы в России на неделе

В России на этой неделе ожидается разнообразная погода, в ряде регионов могут появиться сугробы. Об этом заявил заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александр Голубев.

«В понедельник сильные дожди ожидаются в Ярославской области, на юге Коми и в Пермском крае. Дождливо и ветрено будет в Татарстане. Неустойчивая погода с дождями и порывистым ветром ожидается в Новосибирской и Томской областях, а также в Алтайском крае», — цитирует «Российская газета» синоптика.

По его словам, в Московском регионе ожидается тёплая неделя: в понедельник, 8 октября, местами пройдёт кратковременный дождь, температура воздуха составит +8…+13 °C. Начиная со вторника ещё потеплеет: днём +9…+14 °C, ветер слабый.

Как отмечается, тёплая погода ждёт жителей столицы до следующих выходных.

На Урале ожидается дождь со снегом в первой половине недели, ночью -3…+2 °C, днем +2…+7 °C.

На севере Урала после тёплых выходных значительно похолодает уже в понедельник: пройдёт дождь со снегом, ночью 0...+5 °C, днём +4…+9 °C.

Примерно такой же характер погоды сохранится в течение всей недели.

На севере Сибири облачная погода — дождь со снегом: ночью +1…+3 °C, днём +2…+7 °C.

В Забайкалье ухудшение погоды: местами сформируется временный снежный покров, ночью 0…+3 °C, днём от +7 °C до +12 °C.

На Чукотке ночью уже до -4 °C, днём +1…+6 °C. В Якутии осадки: ночью снег, днём — снег с дождём.

В сентябре progorod43.ru сообщал о резком похолодании и мокром снеге в Кировской области.