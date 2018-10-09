В Приморье объявлено штормовое предупреждение

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В Приморье из-за приближения циклона объявлено штормовое предупреждение, сообщает Примгидромет.

«В связи с выходом южного циклона к побережью Приморья, утром и днём 10 октября, ночью 11 октября в крае ожидаются дожди, местами сильные (с количеством 15—45 мм за 12 часов и менее)», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что утром и днём 10 октября в южных и юго-западных районов ожидаются сильные дожди. Также, согласно прогнозам, ветер может достигать 15—20 м/с.

Также сообщается, что во Владивостоке днём 10 октября возможен сильный дождь и гроза и ветер 17—22 м/с.

Ранее сообщалось, что более 20 моряков с пострадавших от шторма северокорейских судов спасли российские пограничники после тайфуна «Джеби» в Приморском крае.

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