Более 20 северокорейских моряков спасли российские пограничники после тайфуна в Приморье

Более 20 моряков с пострадавших от шторма северокорейских судов спасли российские пограничники после тайфуна «Джеби» в Приморском крае.

«Экипажи пострадавших от шторма северокорейских мотоботов — 23 человека — были спасены в бухтах Неприметная и Красная Скала», — приводит Интерфакс сообщение погрануправления ФСБ по Приморскому краю.

Отмечается, что в ближайшее время они будут возвращены в КНДР.

Уточняется, что один из моряков получил тяжёлые травмы и был доставлен в больницу.

Пограничники добавили, что практически все 300 судов из Северной и Южной Кореи, которые укрылись от непогоды в бухтах Приморского края, уже покинули российские территориальные воды.