Более 20 северокорейских моряков спасли российские пограничники после тайфуна в Приморье
- РИА Новости
«Экипажи пострадавших от шторма северокорейских мотоботов — 23 человека — были спасены в бухтах Неприметная и Красная Скала», — приводит Интерфакс сообщение погрануправления ФСБ по Приморскому краю.
Отмечается, что в ближайшее время они будут возвращены в КНДР.
Уточняется, что один из моряков получил тяжёлые травмы и был доставлен в больницу.
Пограничники добавили, что практически все 300 судов из Северной и Южной Кореи, которые укрылись от непогоды в бухтах Приморского края, уже покинули российские территориальные воды.