В Приморском крае объявлено штормовое предупреждение из-за циклона с Жёлтого моря

В Приморском крае объявлено штормовое предупреждение в связи с циклоном с Жёлтого моря, сообщили в Примгидромете.

«Днём 2 мая с Жёлтого моря на юг Японского переместится циклон и будет смещаться над его акваторией в северо-восточном направлении. 3 мая циклон приблизится к побережью Приморья, дожди усилятся. Учитывая возможное влияние южного циклона, Примгидромет распространил штормовое предупреждение», — приводит сообщение службы Интерфакс.

Отмечается, что на большей территории края ожидаются сильные дожди.

10 апреля в Москве было объявлено штормовое предупреждение.

Также 7 марта URA.RU сообщало, что в Тюмени отменили некоторые междугородние автобусные рейсы из-за снежного шторма.