«Собибор» Хабенского вошёл в число претендентов на «Оскар»

Фильм Константина Хабенского «Собибор» вошёл в число 87 претендентов на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов.

В числе претендентов на «Оскар» в этой категории также белорусская картина «Хрусталь» режиссёра Дарьи Жук, украинская лента «Донбасс» Сергея Лозницы, фильм китайского актёра и режиссёра Цзян Вэня «Hidden Man».

Пять номинантнов в этой категории будут названы 22 января.

Церемония вручения наград состоится 24 февраля.

Ранее стало известно, что Белоруссия впервые за 20 лет отправила заявку, выдвинув фильм на соискание премии «Оскар».

Кинокритик Давид Шнейдеров ранее прокомментировал НСН выдвижение российского фильма на «Оскар».