В Москве ожидается солнечная погода 7 октября

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Солнечная погода прогнозируется в Москве в воскресенье, температура воздуха в городе прогреется до плюс 16-18 градусов, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста столичного Метеобюро Татьяну Позднякову.

«В воскресенье погоду будет определять антициклон. Погода будет днём довольно солнечная, ветер не будет сильным, поэтому солнечный прогрев будет ещё значительным. На 7-е октября мы прогнозируем плюс 16 градусов, но не исключено, что в центре может быть и до плюс 18 градусов. Это теплая погода, чуть выше климатической нормы», — заявила Позднякова.

Ранее сообщалось, что синоптики продлили «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве на воскресенье, 7 октября.

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