В Москве ожидается солнечная погода 7 октября
«В воскресенье погоду будет определять антициклон. Погода будет днём довольно солнечная, ветер не будет сильным, поэтому солнечный прогрев будет ещё значительным. На 7-е октября мы прогнозируем плюс 16 градусов, но не исключено, что в центре может быть и до плюс 18 градусов. Это теплая погода, чуть выше климатической нормы», — заявила Позднякова.
Ранее сообщалось, что синоптики продлили «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве на воскресенье, 7 октября.