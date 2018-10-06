В Москве продлён «жёлтый» уровень погодной опасности на 7 октября
Синоптики продлили «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве на воскресенье, 7 октября, следует из прогностической карты предупреждений Гидрометцентра.
- globallookpress.com
По данным службы, в воскресенье ожидается переменная облачность, без осадков.
Температура воздуха составит +14...+16 °C, порывы ветра могут достигать 15 м/с.
Ранее синоптик рассказала о потеплении в Москве 10 и 11 октября до +20 °С.
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