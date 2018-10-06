В Росгидромете рассказали о погоде в Москве на следующей неделе

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал, какая погода прогнозируется в Москве на предстоящую рабочую неделю.

По словам синоптика, начиная со вторника москвичей и гостей столицы ожидают солнечная погода без осадков и «вполне приличные» температуры.

«В понедельник ещё облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Температура ночью +7…+9 °С. Днём за счёт облачности будет прохладно: от +8 °С до +11 °С, порывистый ветер до 17 м/c. Ночь на вторник будет самая прохладная. По области может быть до -3 °С, а по Москве +2 °С. Днём +7…+12 °С. В ночь на среду +1…+6 °С, а днём +12…+17 °С. В ночь на четверг +3…+8 °С. Днём +13…+18 °С. В пятницу ночью и днём примерно так же», — рассказал он.

При этом Цыганков добавил, что, несмотря на прогнозируемую высокую температуру в конце недели, определить её с точностью до градуса на такой срок невозможно.

«Понятно, что нам хочется, чтобы было по максимуму, то есть +18 °С, но может быть и +13 °С, +14 °С и +15 °С», — отметил он.

Ранее синоптики рассказали о потеплении в Москве 10 и 11 октября до +20 °С.