Фестиваль кино стран ЕС пройдёт в Томске

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Фестиваль кино стран Европейского союза пройдёт в Томске во второй раз, сообщает kp.ru. Он продлится две недели.
Фестиваль кино стран ЕС пройдёт в Томске
  • РИА Новости

Будут представлены работы из Венгрии, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Португалии, Словакии, Словении, Франции, Чехии и Эстонии.

Зрителям покажут триллеры, комедии, мелодрамы, мюзикл, документальное кино.

Откроет программу в воскресенье, 7 октября, французская комедия «Розали Блюм», номинированная в 2017 году на премию «Сезар» за режиссёрский дебют, рассказали в пресс-службе администрации Томской области.

Ранее Newinform сообщал о проведении фестиваля «Послание к человеку» в Санкт-Петербурге.

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