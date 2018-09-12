Кинофестиваль «Послание к человеку» откроется в Петербурге 15 сентября

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Международный кинофестиваль «Послание к человеку» будет проходить в Санкт-Петербурге с 15 по 22 сентября, сообщает Newinform.
Кинофестиваль «Послание к человеку» откроется в Петербурге 15 сентября
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  • © IFF Message to Man / МКФ Послание к Человеку

В программу вошли документальные, игровые, анимационные, экспериментальные фильмы. Запланированы конкурсные показы, спецпрограммы и спецпоказы, выставки, мастер-классы, творческие встречи, круглые столы.

Ожидается участие более 100 российских и зарубежных гостей, среди которых режиссёры Паоло Соррентино, Кристиан Бергер и Йорн Доннер.

Ранее сообщалось, что актриса Фанни Ардан приедет на кинофестиваль «Послание к человеку».

Также портал ВашГород.ру сообщал о проведении акции «Ночь кино» в Кемеровской области.

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