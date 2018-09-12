Кинофестиваль «Послание к человеку» откроется в Петербурге 15 сентября
- © IFF Message to Man / МКФ Послание к Человеку
В программу вошли документальные, игровые, анимационные, экспериментальные фильмы. Запланированы конкурсные показы, спецпрограммы и спецпоказы, выставки, мастер-классы, творческие встречи, круглые столы.
Ожидается участие более 100 российских и зарубежных гостей, среди которых режиссёры Паоло Соррентино, Кристиан Бергер и Йорн Доннер.
Ранее сообщалось, что актриса Фанни Ардан приедет на кинофестиваль «Послание к человеку».
Также портал ВашГород.ру сообщал о проведении акции «Ночь кино» в Кемеровской области.