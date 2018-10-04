В МЧС предупредили жителей Москвы о сильном ветре в ближайшие часы

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В ГУ МЧС России по городу Москве предупредили жителей столицы о сильном ветре, надвигающемся на регион в ближайшие часы. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В МЧС предупредили жителей Москвы о сильном ветре в ближайшие часы
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«По информации Росгидромета, в период с 16:00 4 октября до 04:00 5 октября в Москве ожидаются порывы северо-западного ветра 12—17 м/с», — говорится в тексте.

В ведомстве также напомнили жителям города о необходимости соблюдать правила безопасности при неблагоприятных погодных условиях, в частности, обходить шаткие конструкции, не парковать автомобили под деревьями.

Ранее телеканал m24 со ссылкой на центр погоды «Фобос» передавал, что в Москве за прошедшие сутки выпало почти 40% месячной нормы осадков.

Также сообщалось, что в столице с 3 октября ожидается дождливая погода

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