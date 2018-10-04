Синоптики рассказали, когда владельцам машин из Москвы и области стоит менять шины

Короткая ссылка
Специалисты Гидрометцентра России рассказали, когда жителям Москвы и регионов стоит менять летнюю резину на зимнюю.
Синоптики рассказали, когда владельцам машин из Москвы и области стоит менять шины
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«В ближайшие выходные в столичном регионе потеплеет до +16...+18 °C, примерно такая же температура сохранится и в начале следующей недели, поэтому думать о смене резины пока рано», — цитирует ТАСС главного специалиста центра Марину Макарову.

По её словам, жителям столицы и регионов стоит дождаться того момента, когда температура воздуха опустится до +5...+7 °C. 

Ранее m24 со ссылкой на центр погоды «Фобос» передавало, что в Москве за прошедшие сутки выпало почти 40% месячной нормы осадков.

Также сообщалось, что в столице с 3 октября ожидается дождливая погода

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить