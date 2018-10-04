Синоптики рассказали, когда владельцам машин из Москвы и области стоит менять шины

Специалисты Гидрометцентра России рассказали, когда жителям Москвы и регионов стоит менять летнюю резину на зимнюю.

«В ближайшие выходные в столичном регионе потеплеет до +16...+18 °C, примерно такая же температура сохранится и в начале следующей недели, поэтому думать о смене резины пока рано», — цитирует ТАСС главного специалиста центра Марину Макарову.

По её словам, жителям столицы и регионов стоит дождаться того момента, когда температура воздуха опустится до +5...+7 °C.

Ранее m24 со ссылкой на центр погоды «Фобос» передавало, что в Москве за прошедшие сутки выпало почти 40% месячной нормы осадков.

Также сообщалось, что в столице с 3 октября ожидается дождливая погода.