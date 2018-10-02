Барабанщик Sigur Rós ушёл из группы на фоне обвинений в изнасиловании

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Барабанщик исландской группы Sigur Rós Орри Паудль Дирасон ушёл из коллектива на фоне обвинений в сексуальном насилии.

«После очень серьёзных и личных обвинений, выдвинутых против него в последние дни, мы сегодня приняли отставку нашего коллеги по группе Орри Дирасона, чтобы позволить ему разобраться с этим в частном порядке», — говорится в сообщении группы в Facebook.

Обвинения против музыканта выдвинула художница Меган Бойд.  

Ранее стало известно, что во Франции прокуратура открыла предварительное расследование в отношении актёра Жерара Депардье в связи с обвинением в сексуальных домогательствах.

По данным СМИ, жалобу на Депардье подала 22-летняя актриса.

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