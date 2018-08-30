Адвокат Депардье заявил, что актёр отрицает обвинения в домогательствах

Актёр Жерар Депардье отрицает обвинения в сексуальных домогательствах и какие-либо «противоправные действия с его стороны». Об этом заявил его адвокат Эрве Темин.

«Жерар Депардье потрясён. Это обвинение противоречит тому, кто он есть, и тому, что он уважает», — приводит слова адвоката BFMTV.

При этом, по словам юриста, его клиент подтверждает, что знаком с девушкой, которая выдвинула против него обвинения.

Ранее стало известно, что во Франции прокуратура открыла предварительное расследование в отношении актёра Жерара Депардье в связи с обвинением в сексуальных домогательствах.

По данным СМИ, жалобу на Депардье подала 22-летняя актриса.