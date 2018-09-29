В Челябинской области произошло очередное землетрясение

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В ГУ МЧС России по Челябинской области сообщили о втором за месяц землетрясении в регионе. Об этом говорится в публикации на сайте ведомства.
В Челябинской области произошло очередное землетрясение
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«В Катав-Ивановском муниципальном районе произошла сейсмическая активность магнитудой 4,5 на глубине залегания 10 км. Активность наблюдалась в 19 км на юго-западе от города Катав-Ивановска», — говорится в тексте.

По данным МЧС, в результате произошедшего никто не пострадал, разрушений нет.

5 сентября стало известно, что более десяти объектов социальной сферы были повреждены в результате землетрясения в Катав-Ивановском районе Челябинской области.

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