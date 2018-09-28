Синоптики рассказали о сроках окончания дождей в Москве

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Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, когда закончатся дожди в Москве.
Синоптики рассказали о сроках окончания дождей в Москве
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Об этом сообщает ТАСС.

По её словам, дожди будут идти на протяжении всей пятницы, а также в ночь на субботу и завершатся к утру 29 сентября.

«В пятницу в течение всего дня прогнозируются осадки и сильный ветер до 20 м/с. В ночь на субботу тоже будет моросить дождь... К утру 29 сентября дождь перестанет, выглянет солнце, но будет прохладно — примерно +8...+10 °С», — сказала она.

Ранее progorod43.ru сообщал, что синоптики предупредили о резком похолодании и мокром снеге в Кировской области.

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