В Крым приехал лауреат премии «Грэмми» Юстус Франтц

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Известный немецкий пианист и дирижёр, лауреат премии «Грэмми» Юстус Франтц заявил, что его не пугают возможные санкции из-за выступления в Крыму.
В Крым приехал лауреат премии «Грэмми» Юстус Франтц
  • © mariinsky.ru

«Я абсолютно ничего не боюсь. Наше правительство не очень довольно, что я сегодня играю здесь (в Крыму. — RT), но это не так важно для меня», — цитирует Франтца РИА Новости.

Отмечается, что он приехал в Крым 27 сентября. Здесь он даст два концерта: первый — в Симферополе 28 сентября, второй — в Севастополе 29 сентября. Выступления пройдут в рамках совместных гастролей с Московским государственным симфоническим оркестром.

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