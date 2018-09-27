В Крым приехал лауреат премии «Грэмми» Юстус Франтц

Известный немецкий пианист и дирижёр, лауреат премии «Грэмми» Юстус Франтц заявил, что его не пугают возможные санкции из-за выступления в Крыму.

«Я абсолютно ничего не боюсь. Наше правительство не очень довольно, что я сегодня играю здесь (в Крыму. — RT), но это не так важно для меня», — цитирует Франтца РИА Новости.

Отмечается, что он приехал в Крым 27 сентября. Здесь он даст два концерта: первый — в Симферополе 28 сентября, второй — в Севастополе 29 сентября. Выступления пройдут в рамках совместных гастролей с Московским государственным симфоническим оркестром.

Ранее британский рок-музыкант Роджер Уотерс, который является одним из основателей группы Pink Floyd, был занесён в базу данных украинского сайта «Миротворец».