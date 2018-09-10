Участник рок-группы Rainbow приехал в Крым

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Участник рок-группы Rainbow Ронни Ромеро посетил Крым, чтобы выступить со своей новой программой. Об этом сообщают «Аргументы неделi».

«Я не опасаюсь санкций. Цель моего визита очевидна: я здесь, потому что я певец, я приехал сюда доставлять радость и счастье людям», — заявил музыкант на пресс-конференции в Симферополе.

Как отметил Ромеро, на его родине ничего не знают о Крыме, и он намерен рассказать землякам о красоте местной природы и о большом числе поклонников рок-музыки.

Ранее британский рок-музыкант Роджер Уотерс, который является одним из основателей группы Pink Floyd, был занесён в базу данных украинского сайта «Миротворец».

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