Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс попал в базу данных «Миротворца»

Британский рок-музыкант Роджер Уотерс, который является одним из основателей группы Pink Floyd, занесён в базу данных украинского сайта «Миротворец».

Об этом информирует телеканал «112 Украина» со ссылкой на сайт «Миротворца».

Отмечается, что причинами для внесения Уотерса в базу данных стала «антиукраинская пропаганда, покушение на территориальную целостность Украины и участие в попытках легализации аннексии Крыма».

Подчёркивается, что основанием этому стало интервью Уотерса газете «Известия», в котором музыкант, отвечая на вопрос о статусе Крыма, отметил существование множества «договоров и бумаг, по которым Россия имеет все права» на Севастополь.

Ранее в базу данных украинского ресурса были внесены французский диджей Боб Синклер и актёр Сами Насери.

Крым стал российским регионом по итогам проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.