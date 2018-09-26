В Ялте назвали победителей кинофестиваля «Евразийский мост»

В Ялте стали известны победители международного кинофестиваля «Евразийский мост», сообщает «Крыминформ».

В номинации «Игровое кино» Гран-при получил режиссёр, оператор и продюсер Сиддхарха Джатла из Индии за фильм «Любовь и Шукла».

Болгарская картина «Вездесущий» удостоена приза за лучшую режиссёрскую работу.

Лучшей документальной лентой признана работа шведки Ханны Валенты «Сапёр».

Ряд фильмов получили специальные призы. Например, награды Министерства культуры Республики Крым присуждены ленте Анджея Петраса «Хочу служить» и картине Ким Ин Сону «Взросление» в документальной и игровой номинациях соответственно.

Ранее итальянский режиссёр Паоло Соррентино, ставший гостем фестиваля «Послание к человеку» в Санкт-Петербурге, рассказал, когда выйдет второй сезон сериала «Молодой папа». Об этом сообщал Пятый канал.