Представители Орбакайте опровергли сообщения о её переезде в США

Короткая ссылка
Представители российской певицы Кристины Орбакайте заявили, что информация о якобы переезде артистки и членов её семьи в Соединённые Штаты не соответствует действительности.
Представители Орбакайте опровергли сообщения о её переезде в США
  • globallookpress.com

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Орбакайте.

«Кристина не уезжает из России. Не слушайте, пожалуйста, сплетни», — сказал собеседник агентства.

Ранее СМИ передавали, что артистка может переехать жить в Соединённые Штаты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить