Представители Орбакайте опровергли сообщения о её переезде в США

Представители российской певицы Кристины Орбакайте заявили, что информация о якобы переезде артистки и членов её семьи в Соединённые Штаты не соответствует действительности.

globallookpress.com

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Орбакайте. «Кристина не уезжает из России. Не слушайте, пожалуйста, сплетни», — сказал собеседник агентства. Ранее СМИ передавали, что артистка может переехать жить в Соединённые Штаты.