Представители Орбакайте опровергли сообщения о её переезде в США
Представители российской певицы Кристины Орбакайте заявили, что информация о якобы переезде артистки и членов её семьи в Соединённые Штаты не соответствует действительности.
- globallookpress.com
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Орбакайте.
«Кристина не уезжает из России. Не слушайте, пожалуйста, сплетни», — сказал собеседник агентства.
Ранее СМИ передавали, что артистка может переехать жить в Соединённые Штаты.
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