СМИ: Кристина Орбакайте может переехать жить в США

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Заслуженная артистка России, певица Кристина Орбакайте может переехать жить в Соединённые Штаты.
СМИ: Кристина Орбакайте может переехать жить в США
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

Об этом сообщает Starhit.

По данным издания, у певицы есть дом в Майами, где она часто отдыхает с семьёй, а также квартира в Нью-Йорке, в которой некоторое время назад был завершён ремонт.

При этом отмечается, что муж Орбакайте, Михаил Земцов, большую часть жизни прожил в США.

По словам знакомых певицы, дочь артистки, Клава, в сентябре начала учиться в одной из нью-йоркских школ.

«В сентябре дочь Кристины, шестилетняя Клава, пошла в подготовительный класс школы именно в Нью-Йорке», — рассказал собеседник издания.

Как уточняет Starhit, решение о переезде в Соединённые Штаты «связано со спадом востребованности» артистки в России.

Позднее представители Орбакайте заявили, что информация о якобы переезде артистки и членов её семьи в Соединённые Штаты не соответствует действительности.

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