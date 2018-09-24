СМИ: Кристина Орбакайте может переехать жить в США
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- РИА Новости
Об этом сообщает Starhit.
По данным издания, у певицы есть дом в Майами, где она часто отдыхает с семьёй, а также квартира в Нью-Йорке, в которой некоторое время назад был завершён ремонт.
При этом отмечается, что муж Орбакайте, Михаил Земцов, большую часть жизни прожил в США.
По словам знакомых певицы, дочь артистки, Клава, в сентябре начала учиться в одной из нью-йоркских школ.
«В сентябре дочь Кристины, шестилетняя Клава, пошла в подготовительный класс школы именно в Нью-Йорке», — рассказал собеседник издания.
Как уточняет Starhit, решение о переезде в Соединённые Штаты «связано со спадом востребованности» артистки в России.
Позднее представители Орбакайте заявили, что информация о якобы переезде артистки и членов её семьи в Соединённые Штаты не соответствует действительности.