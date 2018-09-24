Синоптики предупредили о дожде со снегом в Москве в середине недели

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал, какую погоду москвичам следует ждать на неделе.

«Летняя погода закончилась, и мы плавно перешли в осень. В ночь с понедельника на вторник будет облачно, возможен дождь, местами сильный. Вся неделя с дождями переменной силы. Температура снижается. Во вторник днём температура +9…+11°C, в среду и четверг +10…+12°C, в пятницу +10…+15°C, в субботу +10…+13°C, в воскресенье +10…+15°C. Ночные температуры, за счёт облачности, пока ещё тёплые. Но в субботу и воскресенье +2…+7°C. Вполне себе осенняя сентябрьская погода», — сказал он.

Метеоролог уверен, что выпадение снега будет крайне незначительным.

«Такого снега, как мы обычно видим, чтоб выпал и лежал, не будет. В среду и четверг не исключена так называемая «смешанная фаза осадков», когда идёт дождь с небольшим количеством снега», — заявил он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что жителей европейской части страны на следующей неделе ожидают похолодание и обильные осадки.





