Фестиваль «Золотая осень» пройдёт в Москве с 28 сентября по 7 октября

Фестиваль «Золотая осень» будет проходить в Москве с 28 сентября по 7 октября, сообщает m24.

Как заявила заммэра Наталья Сергунина, в масштабной ярмарке примут участие множество российских регионов.

Посетителям предложат фрукты, овощи, мясо, рыбу, сыры, молочную продукцию, мёд и кондитерские изделия.

Также запланирована культурная программа с мастер-классами, концертами и театральными постановками.

Кроме того, более 30 подмосковных сельхозпроизводителей примут участие во всероссийской выставке «Золотая осень», которая будет проходить с 10 по 13 октября на ВДНХ. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на исполняющего обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрея Разина.

Ранее сообщалось о международном яблочно-книжном фестивале в Подмосковье.