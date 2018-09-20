Фестиваль «Золотая осень» пройдёт в Москве с 28 сентября по 7 октября

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Фестиваль «Золотая осень» будет проходить в Москве с 28 сентября по 7 октября, сообщает m24.
Фестиваль «Золотая осень» пройдёт в Москве с 28 сентября по 7 октября
  • ©mos.ru

Как заявила заммэра Наталья Сергунина, в масштабной ярмарке примут участие множество российских регионов.

Посетителям предложат фрукты, овощи, мясо, рыбу, сыры, молочную продукцию, мёд и кондитерские изделия.

Также запланирована культурная программа с мастер-классами, концертами и театральными постановками.

Кроме того, более 30 подмосковных сельхозпроизводителей примут участие во всероссийской выставке «Золотая осень», которая будет проходить с 10 по 13 октября на ВДНХ. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на исполняющего обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрея Разина.

Ранее сообщалось о международном яблочно-книжном фестивале в Подмосковье.

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