Международный яблочно-книжный фестиваль пройдёт 15 сентября в Коломне
- @antonovkapples
Тема — вечные истории.
Как заявила министр культуры Московской области Оксана Косарева, в этом году в фестивале примут участие около 30 издательств, большинство из которых занимаются книгами для детей и молодёжи.
На территории будут работать площадки «Салон наследия», «Городской обед», «Музейная почта», «Детский театр»,«Библиотека редкостей», книжная ярмарка, а также фермерский рынок. Завершатся «Антоновские яблоки» концертом.
Ранее «Невские новости» сообщали о книжном фестивале «Ревизия» в Санкт-Петербурге.