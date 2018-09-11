Международный яблочно-книжный фестиваль пройдёт 15 сентября в Коломне

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Международный яблочно-книжный фестиваль «Антоновские яблоки» пройдёт 15 сентября в Коломне, сообщает телеканал «360».
Международный яблочно-книжный фестиваль пройдёт 15 сентября в Коломне
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Тема — вечные истории.

Как заявила министр культуры Московской области Оксана Косарева, в этом году в фестивале примут участие около 30 издательств, большинство из которых занимаются книгами для детей и молодёжи.

На территории будут работать площадки «Салон наследия», «Городской обед», «Музейная почта», «Детский театр»,«Библиотека редкостей», книжная ярмарка, а также фермерский рынок. Завершатся «Антоновские яблоки» концертом.

Ранее «Невские новости» сообщали о книжном фестивале «Ревизия» в Санкт-Петербурге.

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