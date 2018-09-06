В Петербурге открылся книжный фестиваль «Ревизия»

В четверг, 6 сентября, на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге открылся книжный фестиваль «Ревизия», сообщают «Невские новости».

В течение трёх дней во временном павильоне представлены издательства, независимые книжные магазины, библиотеки, другие публичные и виртуальные площадки.

Также участвуют магазины виниловых пластинок.

В программу вошли показ фильма Александра Сокурова «Go, Go, Go» по пьесе «Мрамор» Иосифа Бродского, конференция «Письмо превращает нас: опыт молодой русскоязычной поэзии 2010-х», круглый стол «Бумажная версия всего».

Кроме того, запланированы презентации книг, мастер-классы и другие мероприятия.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Петербурге создали экскурсии на сегвеях по местам, связанным с писателем Сергеем Довлатовым.