Умер писатель Александр Раков
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«17 сентября 2018 года на 71-м году жизни скончался знаменитый русский писатель, автор более двух десятков книг прозы, главный редактор известной и любимой в России газеты «Православный Санкт-Петербург», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Александр Раков был признан литературоведами основоположником нового литературного жанра «былинки».
Писатель также создал «Домик творчества» на своём дачном участке на берегу Ладожского озера. В этом домике он организовал экспозицию, посвящённую современной литературе и литературной жизни.
Ранее стало известно о смерти российского писателя Николая Коняева.