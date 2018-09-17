Умер писатель Александр Раков

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Писатель и журналист Александр Раков скончался на 71-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Дома писателей Санкт-Петербурга.
Умер писатель Александр Раков
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«17 сентября 2018 года на 71-м году жизни скончался знаменитый русский писатель, автор более двух десятков книг прозы, главный редактор известной и любимой в России газеты «Православный Санкт-Петербург», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Александр Раков был признан литературоведами основоположником нового литературного жанра «былинки». 

Писатель также создал «Домик творчества» на своём дачном участке на берегу Ладожского озера. В этом домике он организовал экспозицию, посвящённую современной литературе и литературной жизни.

Ранее стало известно о смерти российского писателя Николая Коняева.

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