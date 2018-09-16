В Германии умер писатель Александр Бородыня

В Германии на 62-м году жизни скончался российский писатель Александр Бородыня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на художницу Елизавету Лавинскую.

«Александр Бородыня скончался в субботу утром в Германии в маленьком городке Людвигсхафен, где жил с женой Раисой Именитовой последние лет двадцать», — уточнила она.

По словам Лавинской, писатель долго болел. К настоящему моменту время и дата похорон неизвестны.

Произведения Бородыни в 1990-е годы публиковались журналах «Знамя» и «Новый мир».

Он также является автором романов «Бесы» и «Сияющий вакуум».

Ранее ФАН со ссылкой на источник сообщало о смерти писателя, лауреата премии «Русский Букер» Владимира Шарова.