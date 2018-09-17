Умер писатель Николай Коняев
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«К сожалению, с 16 сентября 2018 года мы говорим о нашем коллеге в прошедшем времени. Но его труды, его литературное наследие, по объёму и значимости сопоставимое с трудами великих русских классиков, будет иметь очень долгую жизнь», — говорится в сообщении.
Как отмечается, Коняев был «неутомимым тружеником и человеком чести и слова».
«Коняев мыслил себя для Отечества, а не Отечество для себя», — добавили в Доме писателей.
Николай Коняев окончил Литературный институт имени Горького при Союзе писателей СССР.
Его произведения переводились на английский, немецкий, французский, китайский и иранский языки.
Ранее стало известно о смерти российского писателя Александра Бородыня.