Умер писатель Николай Коняев

Писатель Николай Коняев скончался на 70-м году жизни. Об этом заявили в пресс-службе Дома писателей Санкт-Петербурга.

«К сожалению, с 16 сентября 2018 года мы говорим о нашем коллеге в прошедшем времени. Но его труды, его литературное наследие, по объёму и значимости сопоставимое с трудами великих русских классиков, будет иметь очень долгую жизнь», — говорится в сообщении.

Как отмечается, Коняев был «неутомимым тружеником и человеком чести и слова».

«Коняев мыслил себя для Отечества, а не Отечество для себя», — добавили в Доме писателей.

Николай Коняев окончил Литературный институт имени Горького при Союзе писателей СССР.

Его произведения переводились на английский, немецкий, французский, китайский и иранский языки.

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