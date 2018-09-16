Музейный комплекс «Россия — моя история» открылся в Саратове

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Музейный комплекс «Россия — моя история» начал работу в Саратове. Существенная часть выставки состоит из региональных экспонатов, собиравшихся в течение года.
Музейный комплекс «Россия — моя история» открылся в Саратове
  • ©myhistoryparksaratov / instagram.com

Об этом сообщает Пятый канал.

В выставочных залах также представлены фотографии из семейных архивов Олега Табакова, Олега Янковского, Николая Вавилова и Александра Радищева.

Кроме того, гости могут увидеть видеозаписи приземления Юрия Гагарина и открытия Балаковской АЭС.

В будущем экспозиции будут расширяться.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе планируют открыть скульптурный арт-парк народов Севера.

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