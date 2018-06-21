В ХМАО планируют открыть арт-парк народов Севера
- Школьники показывают главе района Андрею Трубецкому макеты скульптур для арт-парка © Администрация Сургутского района
Новый комплекс откроют в деревне Русскинская к сентябрю в рамках концепции развития туризма.
Тема проекта — сказки народов Севера. Арт-парк будет реализован в формате «музей без стен». Его рассматривают как площадку для творчества художников и скульпторов не только Сургутского района, но и всего округа и других регионов России.
Ранее «Юга.ру» сообщал, что в Адыгее появился первый в России математический парк под открытым небом.