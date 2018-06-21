В ХМАО планируют открыть арт-парк народов Севера

В Ханты-Мансийском автономном округе планируют открыть скульптурный арт-парк народов Севера, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Сургутского района.

Новый комплекс откроют в деревне Русскинская к сентябрю в рамках концепции развития туризма.

Тема проекта — сказки народов Севера. Арт-парк будет реализован в формате «музей без стен». Его рассматривают как площадку для творчества художников и скульпторов не только Сургутского района, но и всего округа и других регионов России.

Ранее «Юга.ру» сообщал, что в Адыгее появился первый в России математический парк под открытым небом.