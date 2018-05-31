В Адыгее появился первый в России математический парк под открытым небом

Короткая ссылка
В Адыгее прошла церемония открытия первого в России музея математики под открытым небом «Математический парк», сообщает «Юга.ру».

Он создан на территории Республиканской естественно-математической школы (РЕМШ) в Майкопе и реализован совместно с Математическим институтом имени Владимира Стеклова Российской академии наук.

В открытии участвовали глава региона Мурат Кумпилов и вице-президент РАН Валерий Козлов.

«Математика — это не только наука, но и часть искусства. Убедиться в этом смогут все посетители парка, оценив всю красоту математических фигур», — заявил директор РЕМШ Дауд Мамий.

Кумпилов, со своей стороны, сказал, что власти всегда готовы поддерживать интересные идеи и проекты, направленные на повышение качества и доступности образования.

Ранее Nation News сообщал, что российские школьники заняли призовые места на конкурсе научных проектов в США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить