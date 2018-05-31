В Адыгее появился первый в России математический парк под открытым небом
Он создан на территории Республиканской естественно-математической школы (РЕМШ) в Майкопе и реализован совместно с Математическим институтом имени Владимира Стеклова Российской академии наук.
В открытии участвовали глава региона Мурат Кумпилов и вице-президент РАН Валерий Козлов.
«Математика — это не только наука, но и часть искусства. Убедиться в этом смогут все посетители парка, оценив всю красоту математических фигур», — заявил директор РЕМШ Дауд Мамий.
Кумпилов, со своей стороны, сказал, что власти всегда готовы поддерживать интересные идеи и проекты, направленные на повышение качества и доступности образования.
Ранее Nation News сообщал, что российские школьники заняли призовые места на конкурсе научных проектов в США.