В Адыгее появился первый в России математический парк под открытым небом

В Адыгее прошла церемония открытия первого в России музея математики под открытым небом «Математический парк», сообщает «Юга.ру».

Он создан на территории Республиканской естественно-математической школы (РЕМШ) в Майкопе и реализован совместно с Математическим институтом имени Владимира Стеклова Российской академии наук.

В открытии участвовали глава региона Мурат Кумпилов и вице-президент РАН Валерий Козлов.

«Математика — это не только наука, но и часть искусства. Убедиться в этом смогут все посетители парка, оценив всю красоту математических фигур», — заявил директор РЕМШ Дауд Мамий.

Кумпилов, со своей стороны, сказал, что власти всегда готовы поддерживать интересные идеи и проекты, направленные на повышение качества и доступности образования.

Ранее Nation News сообщал, что российские школьники заняли призовые места на конкурсе научных проектов в США.