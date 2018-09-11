Власти США предупредили жителей страны об опасности урагана «Флоренс»
- Reuters
Отмечается, что «Флоренс» будет «очень опасным ураганом».
Также в сообщении говорится об «угрожающих жизни штормовых волнах на побережье Северной и Южной Каролины» и о вероятности наводнений.
Ранее президент США Дональд Трамп одобрил введение режима чрезвычайного положения в Южной и Северной Каролине в связи с приближением «Флоренс».
4 сентября стало известно, что в Атлантическом океане сформировался третий в этом сезоне ураган.