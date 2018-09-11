Власти США предупредили жителей страны об опасности урагана «Флоренс»

Власти Соединённых Штатов предупредили жителей страны об опасности приближающегося к Атлантическому побережью урагана «Флоренс». Об этом сообщает Национальный центр США по предупреждению ураганов.

Отмечается, что «Флоренс» будет «очень опасным ураганом».

Также в сообщении говорится об «угрожающих жизни штормовых волнах на побережье Северной и Южной Каролины» и о вероятности наводнений.

Ранее президент США Дональд Трамп одобрил введение режима чрезвычайного положения в Южной и Северной Каролине в связи с приближением «Флоренс».

4 сентября стало известно, что в Атлантическом океане сформировался третий в этом сезоне ураган.