Синоптики продлили «жёлтый» уровень погодной опасности в Московском регионе на 11 сентября
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Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — говорится в прогностической карте.
Отмечается, что «жёлтый» уровень опасности также объявлен в ряде регионов Центрального федерального округа, в том числе во Владимирской, Ивановской и Калужской областях.
Ранее сообщалось, что Гидрометцентр продлил на 10 сентября «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и области в связи с высокой вероятностью пожаров.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал, когда в столицу придёт похолодание.