Синоптики продлили «жёлтый» уровень погодной опасности в Московском регионе на 11 сентября

Гидрометцентр продлил на вторник, 11 сентября, «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и области в связи с высокой вероятностью пожаров.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — говорится в прогностической карте.

Отмечается, что «жёлтый» уровень опасности также объявлен в ряде регионов Центрального федерального округа, в том числе во Владимирской, Ивановской и Калужской областях.

Ранее сообщалось, что Гидрометцентр продлил на 10 сентября «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и области в связи с высокой вероятностью пожаров.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал, когда в столицу придёт похолодание.