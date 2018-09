Пол Маккартни выпустил новый альбом

Британский музыкант Пол Маккартни, один из основателей группы The Beatles, выпустил новый сольный альбом под названием Egypt Station

«Новый альбом Пола теперь выпущен и включает в себя синглы I Don't Know, Come On To Me и Fuh You», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте артиста​​​.

Название альбома повторяет название написанной в 1988 году картины Маккартни, а на обложке Egypt Station присутствует фрагмент этого полотна.

О новом релизе музыканта — в материале RT.