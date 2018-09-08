Пол Маккартни выпустил новый альбом
PASSENGER ANNOUNCEMENT: Paul's new album #EgyptStation is ready to depart 🚂 https://t.co/LJwIu2Pi5wpic.twitter.com/l27k0CX1jq— Paul McCartney (@PaulMcCartney) 7 сентября 2018 г.
«Новый альбом Пола теперь выпущен и включает в себя синглы I Don't Know, Come On To Me и Fuh You», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте артиста.
Название альбома повторяет название написанной в 1988 году картины Маккартни, а на обложке Egypt Station присутствует фрагмент этого полотна.
О новом релизе музыканта — в материале RT.