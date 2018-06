Движение с остановками: каким будет новый альбом Пола Маккартни «Египетская станция»

Пол Маккартни выпустит новый альбом после пятилетней паузы. 17-я сольная пластинка бывшего участника легендарной The Beatles называется Egypt Station («Египетская станция»). Она поступит в продажу 7 сентября. Сейчас для прослушивания в сети доступны две композиции: меланхоличная I Don’t Know («Я не знаю») и ритмичная Come On To Me («Завлеки меня»). О новом релизе британского мэтра — в материале RT.

Британский музыкант Пол Маккартни анонсировал выход своего нового альбома. 17-я по счёту сольная пластинка бывшего участника легендарной группы The Beatles получила название Egypt Station, в неё войдут 16 композиций.

Название альбома повторяет название написанной в 1988 году картины Маккартни, а на обложке Egypt Station присутствует фрагмент этого полотна.

«Мне нравится словосочетание Egypt Station («Египетская станция»)… Альбом начинается со станции первой песни, и далее каждая песня представляет собой отдельную станцию. Это навело нас на мысль, что все песни должны крутиться вокруг этой идеи. Я думаю об этом как о месте мечты, откуда возникает музыка», — признался 76-летний музыкант.

21 июня в сети появились два сингла из «Египетской станции». В меланхоличной композиции I Don’t Know, размещённой на второй позиции в альбоме, поётся о месте лирического героя в мире и поиске смысла жизни. Песня завершается повторением строки What's the matter with me? I don't know, I don't know («Что не так со мной? Я не знаю, я не знаю»).

Второй сингл, занимающий третье место в альбоме, совсем другой: экспрессивный и динамичный. В опубликованном на сайте музыканта пресс-релизе он характеризуется как «резкий и пульсирующий», а поётся в этой песне о влечении к девушке. «Подойди ко мне, и я подойду к тебе» — вот основной мотив композиции.

На данный момент известны названия только восьми треков. Альбом начинается и заканчивается инструментальными композициями Station I и Station II. Между ними — другие «остановки» на пути к «месту мечты» Маккартни — уже выпущенные синглы I Don’t Know и Come On To Me, а также Happy With You, Fuh You, People Want Peace, Despite Repeated Warnings и другие.

В интервью DIY музыкант признался, что Egypt Station создавался под некоторым влиянием альбома The Beatles Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band («Оркестр клуба одиноких сердец сержанта Пеппера»).

© Альбом «Egypt Station»

Напомним, Пол Маккартни начинал свою музыкальную карьеру в основанной Джоном Ленноном группе The Quarrymen. Спустя три года — после многочисленных изменений в составе коллектива и смены нескольких наименований — группа с Маккартни, Джоном Ленноном и Джорджем Харрисоном начала выступать под названием The Beatles (Ринго Старр присоединился к ним два года спустя).

The Beatles стал одним из наиболее коммерчески успешных музыкальных коллективов в истории. За шесть лет, в период с 1964 по 1970 год, хит-парад Billboard Hot 100 возглавили 20 песен ливерпульской четвёрки. The Beatles начали «британское вторжение» — явление в музыке 1960-х годов, когда композиции, созданные в Великобритании, лидировали в чартах США.

«Битлы» просуществовали десять лет, после чего группа распалась. Среди причин распада — личные и творческие разногласия дуэта Леннон — Маккартни, смерть менеджера коллектива Брайана Эпстайна, снижение интереса к группе.

После распада коллектива каждый из его участников начал сольную карьеру. Самым успешным экс-участником The Beatles стал именно Пол Маккартни: он основал коллектив The Wings, в состав которого также вошла его жена Линда.

В 2013 году музыкант выпустил альбом под названием New и написал саундтрек к видеоигре Destiny. Ещё через два года появится сингл FourFiveSeconds, созданный при участии Пола Маккартни, Канье Уэста и Рианны. Этим треком бывший «битл» доказал публике, что не отстаёт от трендов и всегда открыт новым направлениям в музыке.

В 2017 году на экраны вышел фильм «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки», в котором Маккартни исполнил одну из ролей.