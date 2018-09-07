Международный симпозиум «Волошинский сентябрь» начнёт работу в Коктебеле 11 сентября

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Международный научно-творческий симпозиум «Волошинский сентябрь» начнёт работу в Коктебеле 11 сентября, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на организаторов.
Международный симпозиум «Волошинский сентябрь» начнёт работу в Коктебеле 11 сентября
  • © Serguei Fomine
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В этом году мероприятие посвящено 125-летию Волошинского Коктебеля и Году волонтёра в России.

«Этот традиционный форум — комплекс значительных культурологических проектов: Международная Волошинская премия, Литературный Волошинский конкурс, Литературный фестиваль имени Волошина, пленэр художников «Коктебель-2018», философско-культурологическая конференция «Киммерийский топос: мифы и реальность», музеологический семинар», — рассказали в оргкомитете.

Ранее стало известно, что международная конференция «Пушкин и Крым» и съезд Сообщества пушкинских музеев состоятся в конце сентября в Гурзуфе.

Также «Невские новости» сообщали, что на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге открылся книжный фестиваль «Ревизия».

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