Международная конференция «Пушкин и Крым» пройдёт в Гурзуфе
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«На эти мероприятия, которые будут проходить при поддержке Министерства культуры Республики Крым, мы ждём учёных, культурологов, музееведов, философов, писателей, переводчиков», — заявил Александр Титоренко, директор Крымского литературно-художественного мемориального музея-заповедника, в состав которого входит музей Пушкина в Гурзуфе.
По его словам, планируется обсудить крымские мотивы в творчестве Александра Пушкина, его крымские маршруты, крымские музеи в контексте творчества поэта, современные исследования культуры Крыма и другие темы.
По итогам конференции будет выпущен сборник научных трудов.
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