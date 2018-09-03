Международная конференция «Пушкин и Крым» пройдёт в Гурзуфе

Международная конференция «Пушкин и Крым» и съезд Сообщества пушкинских музеев состоятся в конце сентября в Гурзуфе, передаёт «Крыминформ».

«На эти мероприятия, которые будут проходить при поддержке Министерства культуры Республики Крым, мы ждём учёных, культурологов, музееведов, философов, писателей, переводчиков», — заявил Александр Титоренко, директор Крымского литературно-художественного мемориального музея-заповедника, в состав которого входит музей Пушкина в Гурзуфе.

По его словам, планируется обсудить крымские мотивы в творчестве Александра Пушкина, его крымские маршруты, крымские музеи в контексте творчества поэта, современные исследования культуры Крыма и другие темы.

По итогам конференции будет выпущен сборник научных трудов.

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