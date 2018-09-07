Кабмин внесёт в Госдуму законопроекты о порядке возврата билетов на культурные мероприятия

Правительство России внесёт в Госдуму законопроекты, регламентирующие процедуру сдачи билетов на культурно-массовые мероприятия, сообщают «Известия».

Соответствующее распоряжение премьер-министра Дмитрия Медведева появилось на сайте кабмина.

Среди целей законопроектов — борьба с незаконной перепродажей билетов по завышенной цене. Авторы инициативы предлагают разрешить реализацию билетов только учреждениям культуры или уполномоченным лицам на основании договора.

Порядок возврата билета по инициативе покупателя будет регулировать продавец. В случае отмены или переноса мероприятия организатором зрители получат компенсацию в полном объёме.

Кроме того, предложено внести в КоАП нормы об ответственности за нарушение требований к процедурам продажи и возврата билетов. За спекуляцию могут ввести штрафы для физлиц, должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и организаций — до 1 млн рублей.

Ранее в Минкультуры рассказали о борьбе с билетными спекулянтами.