«Школа современной пьесы» откроет новый сезон в своём историческом здании

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Театр «Школа современной пьесы» откроет новый сезон в своём историческом здании на Трубной площади в Москве, сообщают «Аргументы неделi».
«Школа современной пьесы» откроет новый сезон в своём историческом здании
  • © NVO / Wikipedia

Именно там состоится сбор труппы. Ремонт ещё не завершён, поэтому в дальнейшем театр продолжит работу во временном здании на Пресненском Валу.

На открытии 30-го сезона 11 сентября будет показан спектакль «Умер-шмумер, лишь бы был здоров».

Среди режиссёров постановок в этом году — Иосиф Райхельгауз, Константин Богомолов, Олег Долин.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что Национальный театр Удмуртии откроет сезон в малом зале моноспектаклем «1900-й. Легенда о пианисте».

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