Национальный театр Удмуртии откроет сезон моноспектаклем «1900-й. Легенда о пианисте»

Национальный театр Удмуртии откроет сезон в малом зале моноспектаклем «1900-й. Легенда о пианисте». Постановку представят 13,14 и 15 сентября.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Режиссёр — Вероника Моисеева, актёр и автор идеи — Максим Григорьев.

Основой спектакля стала работа итальянского драматурга Алессандро Барико. Это история о герое, которого ребёнком находят на борту корабля и который становится выдающимся музыкантом.

Ранее Newinform сообщало, что Театр имени Ленсовета в Санкт-Петербурге откроет юбилейный сезон 4 сентября спектаклем «Гамлет».