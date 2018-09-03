Национальный театр Удмуртии откроет сезон моноспектаклем «1900-й. Легенда о пианисте»

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Национальный театр Удмуртии откроет сезон в малом зале моноспектаклем «1900-й. Легенда о пианисте». Постановку представят 13,14 и 15 сентября.
Национальный театр Удмуртии откроет сезон моноспектаклем «1900-й. Легенда о пианисте»
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Режиссёр — Вероника Моисеева, актёр и автор идеи — Максим Григорьев.

Основой спектакля стала работа итальянского драматурга Алессандро Барико. Это история о герое, которого ребёнком находят на борту корабля и который становится выдающимся музыкантом.

Ранее Newinform сообщало, что Театр имени Ленсовета в Санкт-Петербурге откроет юбилейный сезон 4 сентября спектаклем «Гамлет».

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