Замглавы Роспечати назвал большой победой присуждение Олейникову премии Андерсена
- РИА Новости
«Бесспорно, это большая победа нашей школы книжной иллюстрации, книжной графики. Игорь (Олейников. — RT) представляет классическую русскую школу книжной иллюстрации», — сказал он RT.
По его словам, теперь Олейников «станет международной звездой», а на российских иллюстраторов и художников «обратят внимание зарубежные издательства».
«Мне кажется, что победа Игоря Олейникова даст такой серьёзный импульс книжным графикам», — добавил он.
- Замглавы Роспечати назвал большой победой присуждение Олейникову премии Андерсена
Ранее в Афинах прошла церемония награждения премии Ханса Кристиана Андерсена.
Олейников, комментируя получение премии, отметил значимость награды.