Замглавы Роспечати назвал большой победой присуждение Олейникову премии Андерсена

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Заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) Владимир Григорьев назвал большой победой присуждение российскому художнику-иллюстратору Игорю Олейникову премии имени Ханса Кристиана Андерсена.
Замглавы Роспечати назвал большой победой присуждение Олейникову премии Андерсена
  • РИА Новости

«Бесспорно, это большая победа нашей школы книжной иллюстрации, книжной графики. Игорь (Олейников. — RT) представляет классическую русскую школу книжной иллюстрации», — сказал он RT.

По его словам, теперь Олейников «станет международной звездой», а на российских иллюстраторов и художников «обратят внимание зарубежные издательства».

«Мне кажется, что победа Игоря Олейникова даст такой серьёзный импульс книжным графикам», — добавил он.

  • Замглавы Роспечати назвал большой победой присуждение Олейникову премии Андерсена

Ранее в Афинах прошла церемония награждения премии Ханса Кристиана Андерсена.

Олейников, комментируя получение премии, отметил значимость награды

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