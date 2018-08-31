Российский художник получил премию Ханса Кристиана Андерсена

Российский художник-иллюстратор Игорь Олейников получил премию в области детской литературы имени Ханса Кристиана Андерсена.

Церемония награждения состоялась в Афинах 31 августа.

Премии Ханса Кристиана Андерсена с 1956 года удостаиваются лучшие современные детские писатели и художники-иллюстраторы.

В 1976 году премия была вручена представителю России (СССР) Татьяне Мавриной.