Российский художник получил премию Ханса Кристиана Андерсена
Российский художник-иллюстратор Игорь Олейников получил премию в области детской литературы имени Ханса Кристиана Андерсена.
Церемония награждения состоялась в Афинах 31 августа.
Премии Ханса Кристиана Андерсена с 1956 года удостаиваются лучшие современные детские писатели и художники-иллюстраторы.
В 1976 году премия была вручена представителю России (СССР) Татьяне Мавриной.
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