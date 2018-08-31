Российский художник получил премию Ханса Кристиана Андерсена

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Российский художник-иллюстратор Игорь Олейников получил премию в области детской литературы имени Ханса Кристиана Андерсена.
Российский художник получил премию Ханса Кристиана Андерсена

    Церемония награждения состоялась в Афинах 31 августа.

    Премии Ханса Кристиана Андерсена с 1956 года удостаиваются лучшие современные детские писатели и художники-иллюстраторы.

    В 1976 году премия была вручена представителю России (СССР) Татьяне Мавриной.

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