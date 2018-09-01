Художник Олейников отметил значимость полученной премии Ханса Кристиана Андерсена

Российский художник-иллюстратор Игорь Олейников, которому была присвоена премия в области детской литературы имени Ханса Кристиана Андерсена, прокомментировал RT получение награды.

Он подчеркнул, что данная награда очень важна для него самого, а также выразил слова благодарности своим учителям.

«Конечно важно, любому художнику будет важна такая награда… За моих учителей. Их было не так много в жизни, но они были, и я всем им очень благодарен, начиная с моей мамы», — сказал он.

Он также поделился своими планами на будущее.

«Сейчас у меня междукнижье пока. Я одну книжку закончил, вот которую мы видели. Вторую должен начать, но она очень трудная, не знаю, как к ней подступиться пока», — рассказал он.

31 августа в Афинах прошла церемония награждения премии Ханса Кристиана Андерсена.