Художник Олейников отметил значимость полученной премии Ханса Кристиана Андерсена
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Он подчеркнул, что данная награда очень важна для него самого, а также выразил слова благодарности своим учителям.
«Конечно важно, любому художнику будет важна такая награда… За моих учителей. Их было не так много в жизни, но они были, и я всем им очень благодарен, начиная с моей мамы», — сказал он.
Он также поделился своими планами на будущее.
«Сейчас у меня междукнижье пока. Я одну книжку закончил, вот которую мы видели. Вторую должен начать, но она очень трудная, не знаю, как к ней подступиться пока», — рассказал он.
31 августа в Афинах прошла церемония награждения премии Ханса Кристиана Андерсена.