СМИ: Скончался актёр Сергей Таланов

В Москве скончался актёр Сергей Таланов, сообщает НСН.

По имеющимся данным, прощание состоится 31 августа.

Таланов родился 9 сентября 1960 года в семье дрессировщика Александра Таланова. Он выпускник Московского авиационного института. Известен по эксцентричным, комическим ролям.

Был актёром театра «Группа товарищей» и Театра клоунады Терезы Дуровой.

Таланов снимался в телепрограммах «Оба-на-Угол-шоу», «33 квадратных метра», «Добрый вечер с Игорем Угольниковым», тележурнале «Фитиль», а также в фильмах «Светофор», «Московская борзая», «Лесник», «Метод Лавровой» и др.

Ранее сообщалось, что известный по роли в фильме «Ермак» актёр Анатолий Кирков скончался на 70-м году жизни.