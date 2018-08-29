СМИ: Скончался актёр Сергей Таланов

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В Москве скончался актёр Сергей Таланов, сообщает НСН.
СМИ: Скончался актёр Сергей Таланов
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По имеющимся данным, прощание состоится 31 августа.

Таланов родился 9 сентября 1960 года в семье дрессировщика Александра Таланова. Он выпускник Московского авиационного института. Известен по эксцентричным, комическим ролям.

Был актёром театра «Группа товарищей» и Театра клоунады Терезы Дуровой.

Таланов снимался в телепрограммах «Оба-на-Угол-шоу», «33 квадратных метра», «Добрый вечер с Игорем Угольниковым», тележурнале «Фитиль», а также в фильмах «Светофор», «Московская борзая», «Лесник», «Метод Лавровой» и др.

Ранее сообщалось, что известный по роли в фильме «Ермак» актёр Анатолий Кирков скончался на 70-м году жизни.

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