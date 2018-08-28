Скончался актёр Анатолий Кирков

Известный по роли в фильме «Ермак» актёр Анатолий Кирков скончался на 70-м году жизни.

«Ему было 69 лет, до 70-летия он не дожил два месяца. Причиной смерти стала тяжёлая болезнь», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Алтайского драмтеатра имени Василия Шукшина.

Как сообщает Пятый канал, гражданскую панихиду по Киркову проведут 29 августа в Алтайском краевом театре драмы. Прощание состоится в Барнауле в траурном зале на улице Аносова.

Актёр родился в Иркутской области в 1948 году, 35 лет он проработал в театре, сыграв более 80 ролей. Вместе с ним в краевом театре служил его сын.