Скончался актёр Анатолий Кирков

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Известный по роли в фильме «Ермак» актёр Анатолий Кирков скончался на 70-м году жизни.
Скончался актёр Анатолий Кирков
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«Ему было 69 лет, до 70-летия он не дожил два месяца. Причиной смерти стала тяжёлая болезнь», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Алтайского драмтеатра имени Василия Шукшина. 

Как сообщает Пятый канал, гражданскую панихиду по Киркову проведут 29 августа в Алтайском краевом театре драмы. Прощание состоится в Барнауле в траурном зале на улице Аносова.

Актёр родился в Иркутской области в 1948 году, 35 лет он проработал в театре, сыграв более 80 ролей. Вместе с ним в краевом театре служил его сын.

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